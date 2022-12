Președintele chinez Xi Jinping a cerut, luni, masuri pentru a „proteja in mod eficient viețile oamenilor”, in contextul in care China se confrunta cu o epidemie de infecții cu Covid-19, potrivit televiziunii de stat. Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a facut apel la eforturi mai „concentrate pentru a desfașura […] The post Covid-19 in China. Xi Jinping cere „campanii sanitare patriotice și acțiuni concrete” first appeared on Ziarul National .