In timp ce pandemia Covid-19 face ravagii in Shanghai, capitala economica chineza plasata intr-o izolare foarte stricta, Departamentul de Stat al SUA a ordonat marți, 12 aprilie, plecarea personalului sau consular și și-a exprimat Beijingului „preocuparile cu privire la siguranța și bunastarea cetațenilor americani”. Statele Unite au ordonat angajaților neesențiali ai consulatului american din Shanghai sa […] The post Covid-19 in China. SUA ordona plecarea angajaților consulatului din Shanghai first appeared on Ziarul National .