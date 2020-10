COVID-19: În București a fost depășit pragul de trei infectați la o mie de locuitori Numarul de cazuri confirmate la nivel național in ultimele 24 de ore a fost de 3.920, conform datelor oficiale comunicate duminica, 18 octombrie 2020, iar Capitala a depașit trei infectați inregistrați la 1.000 de locuitori. Au fost efectuate doar 19.500 de teste, normal pentru o zi de weekend, dar numarul de pozitivi a fost foarte mare, 3.920. Au decedat 60 de persoane in ultimele 24 de ore. In București numarul de cazuri noi de infectare a fost de 770, un nou record negativ pentru Capitala. Din pacate, recordul duce rata de infectare la 3,02 la mia de locuitori, ceea ce pune Bucureștiul in scenariul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

