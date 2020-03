Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei a facut publice mai multe masuri luate de Cancelaria Sfantului Sinod. Este vorba de indrumari catre parohii și manastiri pentru respectarea unor masuri de prevenire a imbolnavirii cu noul Coronavirus (Covid-19). Este vorba de urmatoarele masuri: -Afișarea, la intrarea…

- Marea Britanie va impune noi masuri de prevenire a raspandirii Covid-19. Autoritațile de la Londra sunt conștiente ca nu mai pot opri virusul ucigaș, așa ca eforturile lor vor fi indreptate spre incetinirea raspandirii. Cu un apel de mobilizare a venit premierul Boris Johnson.

- MASURI… Parohiile si manastirile din judetul Vaslui se alatura institutilor publice care trebuie sa implementeze o serie de masuri de limitare a raspandirii noului coronavirus. Potrivit unui document transmis ieri de Cancelaria Sfantului Sinod, la intrarea in fiecare lacas de cult trebuie sa fie afisate…

- Accesul in cele doua palate de justitie din Iasi va fi puternic restrictionat de maine. Reprezentantii Judecatoriei si ai Curtii de Apel Iasi au anuntat, azi, ca pana la finalul acestei luni, va fi interzis accesul in instante a persoanelor care au calatorit in ultima perioada in zonele de risc sau…

- Mijloacele de transport in comun din Targovisteau fost dezinfectate incepand de luni, in cadrul unui program de preventie legat de Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Masuri speciale pentru siguranta celor care folosesc transportul in comun targovistean apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Institutia prefectului a anuntat ca ca isi suspenda programul de audiente pana la sfarsitul lunii martie. De asemenea, activitatile cu publicul de la Serviciul Permise si Inmatriculari se va desfasura doar cu programare facut online de catre solicitanti.

- Toate persoanele care sosesc in Israel vor fi plasate in carantina timp de doua saptamani cu scopul de a evita raspandirea noului coronavirus (Covid-19) in tara, a anuntat luni premierul Benjamin Netanyahu, scrie AFP.

