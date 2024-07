Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici e noul campion olimpic al probei de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Romanul a caștigat luni seara finala probei din La Defense Arena. Popovici a evoluat pe culoarul 4 și era considerat principalul favorit. El a obținut prima medalie a „Team Romania” la Paris.…

- David Popovici lupta in aceasta seara pentru aurul olimpic, la La Defense Arena, din Paris. Finala probei de 200 metri liber este programata de la ora 21.40. Popovici (19 ani), dublu campion mondial si cvadruplu campion european, s-a calificat in finala probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice…

- B1.ro Vlad Stancu a ratat calificarea in finala probei 800 m liber, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Sportivul a obținut al 30-lea timp din cele patru serii. Vlad Stancu a fost cronometrat cu timpul de 8 min, 20 sec 78/100, insa in finala s-au calificat cei mai buni opt timpi din cele patru…

- Bob Bowman (59 de ani), cel care l-a facut pe Michal Phelps cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, este la Paris, iar elevul sau de acum, Leon Marchand, a caștigat deja un titlu olimpic la 400 m mixt. Intr-un dialog cu Gazeta Sporturilor, antrenorul american a marturisit ca il are…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat, duminica, in finala probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 53/100, potrivit Agerpres. Popovici (19 ani), dublu campion mondial si cvadruplu campion european, reusise anterior si…

A doua zi a Jocurilor Olimpice de la Paris aduce noi sportivi romani in acțiune, evenimentul zilei fiind debutul lui David Popovici in La Defense...