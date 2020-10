Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri de import de coronavirus sint din Turcia, urmata de Germania și Romania. Despre aceasta anunța ministerul Sanatații in cadrul unei conferințe de presa. Potrivit responsabililor din Sanatate, in total au fost inregistrate peste 300 de cazuri de import, 50 fiind recente. Dintre ultimele…

- Alte 564 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, doua cazuri sunt cu transmitere locala din Romania și Germania. Total teste efectuate – 3007, dintre care primar – 2366 si repetat – 641. Din…

- Alte 530 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sunt de import (Germania-3, Bulgaria-1, Turcia-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 34 358 cazuri. Total teste efectuate – 2685, dintre care…

- Alte 350 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (Romania-3, Germania-1, Turcia-1, Ucraina-1).Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 33828 cazuri.

- Alte 350 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import dintre care 3 din Romania și cate un caz din Germania, Turcia și Ucraina.

- Alte 547 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (Croația, Dubai, Franța, Germania, Italia, Turcia). Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 32484 cazuri.

- Alte 522 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sint de import (Turcia-2, Ucraina-1, Austria-1, Franța-1, Germania-1, Irlanda-1, SUA-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 31 937 cazuri. Total…

- Alte 474 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 10 in Transnistria. Numarul total de cazuri in regiunea transnistreana a ajuns la 1639. Din numarul total de cazuri, 3 sunt de import (Franța-1, Turcia-1, Germania-1). {{458939}}Bilanțul persoanelor…