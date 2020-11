Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Robert Koch a anuntat joi 16.774 de cazuri noi de infectare cu coronavirus si 89 de decese in Germania, in ultimele 24 de ore, transmite dpa, citata de AGERPRES. Dupa cea mai mare crestere zilnica, bilantul de la inceputul epidemiei a ajuns la 481.013 de cazuri si 10.272 de morti.Precedentul…

- Germania a inregistrat un nou record de infectari cu coronavirus pentru 24 de ore, Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor anuntand joi 11.287 de noi cazuri, relateaza DPA si AFP, citate de AGERPRES.Numarul este cu aproape 3.700 de cazuri mai mare decat cel inregistrat miercuri.…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Sanatatii din Germania, ministrul Jens Spahn, in varsta de 40 de ani, prezenta simptome specifice unei raceli. Toate persoanele care au fost in contact cu el au fost informate. Jens Spahn este una dintre cele mai importante figuri din…

- Germania a inregistrat 7.334 de cazuri de coronavirus in 24 de ore. Cifra reprezinta un record absolut pentru tara de la izbucnirea pandemiei. Institutul Robert Koch anunța 7.334 noi infectați in ultimele 24 de ore. Este a doua zi consecutiva in care s-au inregistrat atat de multe contaminari. …

- Germania a raportat 6.638 de noi cazuri de coronavirus in 24 de ore, o cifra record inregistrata de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, potrivit datelor oficiale publicate joi, relateaza AFP. Aceste informatii survin la doar cateva ore dupa anuntarea de noi restrictii in cele 16 landuri federale, ce…

- Germania a inregistrat peste 5.000 de cazuri noi de COVID-19 in 24 de ore, pentru prima data din luna aprilie, a anuntat miercuri Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor, scrie Agerpres. Cifrele publicate miercuri de agentia germana arata ca au fost inregistrate 5.

