Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel a pledat joi seara pentru restricții semnificativ înasprite în Germania în fața pandemiei de Covid-19 și a solicitat o întâlnire a autoritaților saptamâna viitoare, a declarat pentru AFP o sursa apropiata partidului ei.În timpul…

- Directorul institutului german de boli infectioase Robert Koch, Lothar Wieler, s-a aratat ingrijorat de posibilul impact pe care l-ar putea avea asupra Germaniei noile mutatii mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2. Situatia s-ar putea inrautati in Germania, unde joi s-a inregistrat un nou record…

- Doua treimi dintre germani considera ca coronavirusul va continua sa le afecteze negativ viata tot anul viitor, in timp ce aproximativ un sfert cred ca pandemia va fi in mare masura invinsa in 2021, potrivit unui sondaj, relateaza DPA, citata de Agerpres. De asemenea, conform sondajului YouGov comandat…

- Pentru prima data in 2020, Germania a raportat 30.277 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, intr-un interval de 24 de ore, au anuntat vineri reprezentantii Institutului Robert Koch (RKI), citati de DPA și Agerpres.RKI, agentia nationala pentru controlul bolilor din Germania, precizeaza ca…

- Pandemia de coronavirus a scapat de sub control in Germania, dupa o „creștere exponențiala” a numarului de cazuri și de decese din ultimele zile, a anunțat ministrul economiei din aceasta țara, Peter Altmaier, conform The Independent.Acesta a mai spus ca „masurile mai puțin restrictive nu au fost suficiente”.…

- Constatand un numar "foarte mare de decese" cauzate de COVID-19 si o "crestere exponentiala" a contaminarilor, cancelarul Germaniei a spus ca autoritatile germane "sunt constranse sa actioneze si actioneaza acum".Germania se afla intr-un lockdown partial deja de sase saptamani, cu baruri si restaurante…

- O țara europeana a atins pragul de 1 milion de infectari cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei. Este vorba despre un stat luat ca exemplu in gestionarea epidemiei. Germania, o țara apreciata pentru sistemul de sanatate și pentru felul in care a gestionat epidemia de coronavirus, a atins recent…

- Numarul de imbolnaviri cu noul coronavirus crește alarmant de repede in Germania, motiv pentru care Angela Merkel propune noi masuri restrictive. Cancelarul Angela Merkel propune ca toate barurile și restaurantele din Germania sa fie inchise incepand cu 4 noiembrie, transmite Reuters, citata de Agerpres.…