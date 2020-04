Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi in urma, autoritatile anuntasera 81 de noi cazuri, ceea ce a dus numarul total de infectari la 10.284, conform Centrului Coreean pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (KCDC).Alte trei persoane au murit ca urmare a complicatiilor cauzate de COVID-19, boala produsa de coronavirus, astfel ca bilantul…

- Tuturor rezidenților orașului New York, care ar fi parasit orașul sa plece in alta parte, li s-a spus sa se „auto-izoleze”, deoarece ar fi putut fi expuși la virusul COVID-19. La ședința zilnica de astazi, grupul de lucru COVID-19 al Casei Albe ii indemna pe toți New Yorkerii sa se auto-carantineze,…

- Numarul de noi infectii cu coronavirus in Coreea de Sud a crescut din nou, dupa o incetinire de trei zile, autoritatile sanitare anuntand miercuri 100 de cazuri suplimentare intr-o zi, dintre care o treime sunt importate, relateaza DPA. Cele 34 de noi cazuri importate inregistrate marti semnaleaza cea…

- Coreea de Sud a raportat luni cea mai redusa crestere a cazurilor noi de infectare cu coronavirus din aproape o luna, conform Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (KCDC) de la Seul, relateaza DPA, scrie Agerpres.In Coreea de Sud au fost inregistrate 64 de noi infectii, cea mai…

- Formația pregatita de Mihai Silvașan a câștigat meciul tur din sferturile de finala ale FIBA Europe Cup, 83-82, dupa un coș spectaculos reușit de L.J. Peak. Trupa ardeleana va avea un avantaj extrem de important, deoarece meciul retur se va juca fara spectatori în urma unei decizii date…

- Autoritațile americane investigheaza moartea primului cetațean american infectat cu noul coronavirus, potrivit CNN. Americanul, care a murit joi, a fost pasager la bordul navei de croaziera Grand Princess, operata de Princess Cruises, care deține și Diamond Princess. Grand Princess este oprita, iar…

- Numarul de cazuri noi de coronavirus semnalate la nivel global in decursul ultimelor 24 de ore l-a depasit cu mult pe cel al cazurilor depistate in China,, a precizat, luni, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)."In decursul ultimelor 24 de ore, au existat de aproape noua ori mai multe cazuri de Covid-19…