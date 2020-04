Stiri pe aceeasi tema

- Patronul unui restaurant din New Haven, Connecticut, SUA, a mers intr-un control de rutina, marți, in localul pe care a trebuit sa il inchida din cauza noului coronavirus și nu mica i-a fost mirarea cand a gasit in interior un barbat dormind.

- Sectorul turismului, un sector cheie pentru economia Greciei, risca sa se confrunte cu pierderi catastrofale din cauza pandemiei de Covid-19, a avertizat luni Federatia hotelierilor greci, transmite agerpres.ro.

- Insula Phuket, o populara destinatie turistica din Thailanda, si-a inchis plajele, a restrictionat accesul nerezidentilor si se pregateste sa-si inchida aeroporturile in cadrul seriei sale de eforturi pe care le depune pentru a limita transmiterea noului coronavirus.

- Pandemia de coronavirus a suspendat sezonul de vizitare a gradinilor cu lalele. Celebrul parc Keukenhof, care atrage anual un milion și jumatate de turiști in opt saptamani, nu și-a deschis porțile.

- Premierul francez Edouard Philippe a anunțat noi restricții pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza b1.ro.Astfel, Franța limiteaza ieșirile la maxim 1 kilometru de domiciliu, timp de maxim o ora, o singura data pe zi.

- Meciurile din sferturile de finala ale celor doua competitii europene intercluburi de rugby, Champions Cup si Challenge Cup, prevazute intre 3 si 5 aprilie, au fost amanate din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii, citati de AFP. "Ca urmare a preocuparii crescande fata…

- Ungaria a inchis granițele pentru toți cetațenii straini, intr-o incercare disperata de a opri raspandirea noului coronavirus pe teritoriul țarii, transmite Antena 3. „Trebuie luate noi...

- Compania Nike si-a inchis sediul din Hilversum (Olanda) din cauza epidemiei de infectii cu Covid-19, informeaza lequipe.fr. Sediul a fost inchis luni si marti pentru dezinfectare. Producatorul american de echipament sportiv a luat aceasta decizie dupa ce un colaborator al companiei a fost testat…