Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina, care a fost secventiata, a aparut intr-un focar izbucnit intr-un spital din Lannion, unde au fost detectate 79 de cazuri de COVID-19, dintre care opt cu noua varianta. Franța analizeaza acum gradul sau de transmitere si posibilele efecte mai grave ale bolii COVID-19, a informat luni Directia…

- Tulpina FRANCEZA COVID-19 a fost descoperita de cercetatori: Cate persoane au fost confirmate pana acum In Bretania, Franta studiaza o noua varianta a virusului SARS-CoV-2, analizand gradul sau de transmitere si daca aceasta provoaca efecte mai grave ale bolii COVID-19, a informat luni Directia Generala…

- Franța studiaza o noua varianta a virusului SARS-CoV-2 detectata in regiunea Bretania, analizand gradul sau de transmitere dar și daca aceasta provoaca efecte mai grave ale bolii COVID-19, relateaza EFE.

- Franta studiaza o noua varianta a virusului SARS-CoV-2 detectata in Bretania, analizand gradul sau de transmitere si daca aceasta provoaca efecte mai grave ale bolii COVID-19, a informat luni Directia Generala a Sanatatii (DGS), relateaza EFE, conform AGERPRES. Noua tulpina, care a fost secventiata,…

- Franța studiaza o noua varianta a virusului SARS-CoV-2 detectata in regiunea Bretania, analizand gradul sau de transmitere dar și daca aceasta provoaca efecte mai grave ale bolii Covid-19, a informat luni Directia Generala a Sanatatii (DGS), relateaza EFE.

- Autoritațile sanitare franceze recomanda ”sa se propuna o singura doza” de vaccin impotriva Covid, persoanelor care ”au avut o infecție” cu noul coronavirus, informeaza News.ro, care citeaza AFP. Franța devine, astfel, prima țara din lume care face o asemenea recomandare, mai arata sursa citata. Avizul…

- Varianta de coronavirus depistata in Marea Britanie continua sa se raspandeasca in intreaga lume si era prezenta saptamana trecuta in 60 de tari si teritorii, cu 10 mai mult decat la data de 12 ianuarie, a anuntat, miercuri, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Varianta sud-africana care, la fel ca…

- Numarul tarilor si teritoriilor in care se gaseste in prezent varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie este de 50, in timp ce in 20 de state a fost identificata varianta detectata initial in Africa de Sud, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),