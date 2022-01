Covid-19. Franța relaxează regulile de izolare Guvernul francez a anunțat relaxarea regulilor de izolare anti-Covid-19 incepand de luni, 3 ianuarie, in incercarea de a-i atenua impactul asupra societații și economiei. Persoanele complet vaccinate care sunt pozitive vor trebui sa se autoizoleze doar șapte zile, indiferent de varianta de coronavirus pe care o au, dar pot parasi carantina dupa cinci zile daca […] The post Covid-19. Franța relaxeaza regulile de izolare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regulile de izolare a persoanelor pozitive la COVID-19 si a contactelor acestora vor fi relaxate cu incepere de luni in Franta pentru cei o schema completa de vaccinare cu scopul de a proteja viata social-economica a tarii, a anuntat guvernul de la Paris, noteaza AFP. Persoanele pozitive complet vaccinate…

- Autoritațile franceze modifica, incepand de luni, regulile de izolare a persoanelor pozitive la COVID si a contactelor acestora pentru cei vaccinați cu schema completa. Relaxarea acestor masuri a fost decisa pentru a proteja viata social-economica a tarii, a anuntat guvernul de la Paris, relateaza AFP,…

- Regulile de izolare a persoanelor pozitive la COVID-19 si a contactelor acestora vor fi relaxate cu incepere de luni in Franta pentru cei o schema completa de vaccinare cu scopul de a proteja viata social-economica a tarii, a anuntat guvernul de la Paris, noteaza AFP. Persoanele pozitive complet vaccinate…

- Guvernul britanic a redus miercuri de la zece la sapte zile perioada de izolare prevazuta in Anglia pentru persoanele vaccinate care au contractat COVID-19, in plina crestere a numarului de cazuri de infectari cu varianta Omicron de coronavirus si cu doua zile inainte de Ajunul Craciunului.

- Ministrul Sanatații, Olivier Veran, va susține joi o conferința de presa, pentru a anunța noile masuri ce vor intra in vigoare in Franta și va da informatii suplimentare despre a treia doza de vaccin anti-Covid.Aceasta a treia doza ar trebui sa condiționeze valabilitatea pasaportului sanitar, scrie…

- Aproximativ doua milioane de persoane care nu au fost complet vaccinate impotriva Covid-19 au fost plasate in izolare in Austria, in contextul in care tara se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri, relateaza BBC. „Nu luam aceasta masura cu usurinta, dar, din pacate, este necesara”, a declarat…

- Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele de 50 de ani si peste, incepand din luna decembrie, a declarat Macron intr-un discurs televizat, potrivit Agerpres.

- Persoanele care nu sunt vaccinate impotriva coronavirusului nu vor mai fi testate gratuit, in Franța. Autoritațile au susținut ca singurele excepții vor fi cazurile in care exista motive medicale pentru ca persoanele respective sa nu fie vaccinate. Masura a fost luata pentru a-i determinat pe francezi…