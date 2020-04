COVID-19. Franţa, record tragic în ultimele 24 de ore: 1.427 de morţi. Dezastru în căminele de bătrâni Franta are 78.167 de oameni infectați, iar numarul de victime a trecut de 10.000. In ultimele 24 de ore, pe langa cele 597 de victime din spitale, au mai fost 920 de morți in caminele de batrani și aziluri. COVID-19. Numarul deceselor si infectiilor creste vertiginos in Germania. 254 de morti in ultimele 24 de ore Astfel, Franta a fost, in ultima zi, cea de-a doua tara din lume, dupa SUA, in privinta numarului de decese cauzate de COVID-19. Incepand de miercuri, 8 aprilie 2020, pentru a incerca diminuarea raspandirii COVID-19, parizienii nu mai pot face sport in aer liber intre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ​Începând de miercuri, parizienii nu mai pot face sport în aer liber între orele 10.00 si 19.00, au decis autoritatile locale, cu scopul de a diminua raspândirea Covid-19, informeaza lefigaro.fr.În Paris, activitatile sportive în aer liber erau permise pe…

- Incepand de miercuri, parizienii nu mai pot face sport in aer liber intre orele 10.00 si 19.00, au decis autoritatile locale, cu scopul de a diminua raspandirea Covid-19, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro.In Paris, activitatile sportive in aer liber erau permise pe o raza de un kilometru…

- 1427 de oameni au murit in Franța din cauza noului coronavirus, in ultimele 24 de ore, un record european „nedorit de nimeni”, noteaza Marca. Pe langa cele 597 de victime din spitale, au mai fost 920 de morți in caminele de batrani și aziluri din Franța. In Hexagon, numarul de cazuri confirmate cu…

- In total 176 de morti, dintre care 49 doar la Suceava Cel mai mare numar de morti intr-o singura zi de pana acum - 25 de decese s-au inregistrat oficial, luni, in Romania, din cauza pandemiei de COVID-19. Astfel, am ajuns la un bilant negru de 176 de morti, dintre care 49 doar la Suceava. O premiera…

- Peste 95.900 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in Germania pana duminica seara, conform unei analize efectuate de DPA pe baza statisticilor furnizate de landurile germane.In ziua precedenta, sambata, numarul cazurilor de infectare era de 91.100, potrivit Agerpres.…

- COVID-19. Ministerul Sanatatii de la Paris anunta ca 5.091 de decese au fost consemnate in unitatile spitalicesti, in timp ce 1.416 in azilele de batrani. Secretarul de stat Jerome Salomon a declarat ca "niciodata in Franta nu au fost atat de multi bolnavi in acelasi timp la Terapie Intensiva, pentru…

- Și in Spania se profileaza tot mai mult scenariul italian dupa ce numarul deceselor a depașit 1000. Franta discuta deja prelungirea restricțiilor de circulatie, iar in Germania, landul Bavaria a facut primul pas pentru a limita contactul intre oameni.

- Iranul a anuntat marti moartea a inca 54 de persoane infectate cu noul coronavirus, cel mai grav bilant cotidian dupa izbucnirea epidemiei in aceasta tara, una dintre cele mai afectate din lume, transmite AFP.Noul bilant aduce la 291 numarul persoanelor ucise de Covid-19 in Iran, a declarat…