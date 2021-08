Stiri pe aceeasi tema

- Membrii personalului sanitar care nu se vor vaccina anti-COVID-19 pana la 15 septembrie vor fi sanctionati. Anunțul a fost facut de premierul francez, Jean Castex, care a justificat aceasta masura prin cresterea numarului de contagieri in unitatile pentru ingrijirea persoanelor varstnice.

- Premierul francez, Jean Castex, a declarat joi ca membrii personalului sanitar care nu se vor vaccina anti-COVID-19 pana la data fixata de 15 septembrie vor fi sanctionati si a justificat aceasta masura prin cresterea numarului de contagieri in unitatile pentru ingrijirea persoanelor varstnice, relateaza…

- Pasaportul sanitar a fost validat definitiv in Franța. Parlamentul francez a adoptat, duminica seara, pasaportul sanitar. Conform AFP, Adunarea Nationala a pus capat, cu o majoritate confortabila de voturi (156 pentru, 60 impotriva si 14 abtineri) unui maraton parlamentar inceput marti cu privire la…

- Adunarea Nationala, camera inferioara a Parlamentului francez, a adoptat duminica seara, cu o larga majoritate, introducerea pașaportului sanitar care sa ateste ca o persoana a fost vaccinata și vaccinarea obligatorie a personalului medical, relateaza AFP citat de Agerpres.Introducerea unui pașaport…

- Parlamentul francez a adoptat definitiv duminica seara, dupa multe controverse, pasaportul sanitar, la o zi dupa o noua mobilizare a oponentilor acestei masuri, scrie AFP.Adunarea Nationala a pus capat, cu o majoritate confortabila de voturi (156 pentru, 60 împotriva si 14 abtineri) unui maraton…

- Franța a anunțat oficial intrarea in cel de al patrulea val al pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut astazi chiar de premierul Jean Castex, care, dupa un nou Consiliu sanitar de aparare, a prezentat la televiziunea TF1 modul in care se va acționa impotriva pandemiei in lunile urmatoare. Se…

- Varianta Delta a coronavirusului este acum dominanta in Franța, spune premierul Jean Castex, care menționeaza ca 96% dintre infectarile depistate cu o zi inainte au survenit la persoane nevaccinate. „”Varianta Delta este majoritara, este mai contagioasa”, spune Castex pentru canalul de televiziune…

- Grecia ia noi masuri in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie pentru anumite grupuri profesionale. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a facut anuntul oficial luni seara. Vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 va incepe in caminele de batrani, a declarat…