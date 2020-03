Stiri pe aceeasi tema

- Imbarcarea primilor pacienti grav afectati de noul coronavirus la bordul unui tren de mare viteza (TGV) dotat cu echipamente speciale medicale, care urmeaza sa-i evacueze din estul Frantei spre spitale din vest, a inceput joi dimineata, operatiune fara precedent in Europa, potrivit AFP, scrie Agerpres.Primii…

- Statele membre ale Uniunii Europene au decis marti in unanimitate sa interzica timp de 30 de zile intrarea in UE a persoanelor care nu sunt cetateni ai blocului comunitar, a anuntat cancelarul german Angela Merkel, transmite AFP. Toate tarile membre ale UE 'sunt de acord sa impuna o interdictie'…

- Tara vest-africana Ghana a confirmat joi primul caz de infectie cu noul coronavirus, devenind al 13-lea stat african afectat de pandemie. Kenya si Congo au anuntat vineri primul si respectiv al doilea caz de COVID-19, conform digi24.ro. Ministrul sanatatii ghanez, Kwaku Agyeman-Manu, a declarat intr-un…

- Situatia generata de coronavirus este pandemie, a stabilit miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in contextul in care sunt cazuri in cele mai multe tari. „Am facut o evaluare, iar situatia generata de Covid-19 poate fi caracterizata drept pandemie”, a declarat miercuri Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- "Din cauza situatiei actuale si a propagarii coronavirusului, Consiliul Federal (guvernul elvetian) a decis sa declare situatia cu care se confrunta in prezent Elvetia drept ''situatie speciala'' in sensul legii referitoare la epidemii si (...) sa interzica manifestarile publice si private care aduna…

- Nu toate cazurile de coronavirus inregistrate in Italia par sa aiba o istorie clara epidemiologica, respectiv o legatura cu calatoriile in China sau cu persoanele deja bolnave, spune directorul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații, Hans Kluge.„Ceea ce ingrijoreaza in situația…

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirusul a ajuns in China la 132 de persoane. De asemenea, au aparut alte 1.500 de noi cazuri, noteaza Reuters.Situația se agraveaza de la o zi la alta. Dupa ce, in urma cu o zi fusesera raportate 107 decese, acum numarul persoanelor rapuse de noul virus care s-a…

- Autoritatile sanitare franceze dau alarma pentru Europa si anunta oficial ca trei cazuri de coronavirus au fost ”confirmate”, la pacienti spitalizati la Paris si Bordeaux, subliniind ca este vorba despre ”primele cazuri europene”, relateaza AFP, citata de news.ro.Cei trei pacienti spitalizati…