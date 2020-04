Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava a adus 200.000 de combinezoane, 20.000 de viziere și aproximativ 500.000 de manuși, pentru a fi distribuite spitalelor din Romania.Echipamentele medicale au venit din China și fost achiziționate de UNIFARM.Pana la finalul lunii aprilie, vor mai fi efectuate astfel de zboruri pentru a aduce…

- In toate cazurile de infectare cu COVID-19 identificate in judet, medicii epidemiologii din cadrul DSP Alba au demarat anchete epidemiologice privind stabilirea contacților. Conform procedurii, contactii direcți ai unei persoane depistate pozitiv se izoleaza, contactii direcți care prezinta simptomatologie…

- Cele mai multe centre Airbus din Spania produc rame de viziere pin imprimare 3D care vor fi livrate personalului medical, ca parte a echipamentului individual de protectie impotriva Covid-19, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. "Peste 20 de imprimante 3D lucreaza zi si noapte. Sute de viziere…

- Prin ordin de ministru, s-a stabilit și modul de utilizare a echipamentelor de protecție de catre cadrele medicale V. Stoica Ieri, in Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicat Ordinul privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19…

- Cu magazinele inchise, defilarile de moda anulate și lanțurile de aprovizionare la nivel mondial intrerupte, o mare parte a industriei modei se reorienteaza pe producția de maști sanitare și echipamente de protecție pentru cadrele medicale. In SUA, unde oficialii din domeniul sanatații au avertizat…

- O gravida infectata cu coronavirus, din Iasi, a fost adusa astazi la Maternitatea „Elena Doamna“ Iași. Medicii și celelalte cadre medicale au ramase surprinse in momentul in care a aceasta a fost adusa deoarece nimeni nu are costum de protectie.Cadrele medicale au protestat impotriva avestei decizii,…

- Campania „Solidari in fața COVID-19”, derulata de echipa Timotion, cea care organizeaza festivalul de alergare caritabil din urbea de pe Bega, și Școala Mamei Junior, da roade. La Timișoara se strang bani pentru materiale de protecție și echipamente medicale necesare pentru „batalia” cu coronavirusul.…

- Un medic ATI de la unul dintre marile spitale bucureștene a confirmat, pentru GdS, ca nu exista echipamente de protecție pentru medici in secțiile de terapie intensiva ale unitații medicale. „Cațiva medici și-au cumparat singuri echipamente de unica folosința. Noi suntem linia 3, vom primi cazuri de…