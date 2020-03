Covid-19: Forţele militare nord-coreene au fost "închise" 30 de zile (generalul american) Coreea de Nord si-a tinut fortele militare "inchise" pentru circa 30 de zile si timp de 24 de zile nu a ridicat avioanele de la sol, desi nu a confirmat cazuri de contaminare cu noul coronavirus, a declarat vineri comandantul fortelor americane in Coreea de Sud, generalul Robert Abrams, transmit Reuters si Yonhap. "Ati vazut declaratiile publice ale Coreei de Nord. Sustin ca nu au cazuri de Covid-19. Fiind o tara inchisa, nu putem sustine ca au cazuri, dar suntem destul de siguri ca au", a spus generalul intr-o videoconferinta la Pentagon. "Ce stiu este ca fortele lor armate au fost esentialmente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

