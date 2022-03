Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va primi miercuri cea de-a patra doza de vaccin anti-COVID-19, imediat dupa ce va sustine un discurs despre politica administratiei sale privind combaterea pandemiei de coronavirus, a anuntat biroul de presa de la Casa Alba din Washington, informeaza Agerpres , care preia…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, miercuri, americanilor, in cadrul discursului rostit in fața Congresului SUA sa acorde asistența suplimentara, inclusiv avioane puternice, țarii sale pentru a opri atacul rușilor, iar dupa cate se pare demersul sau a avut ceva ecou. Administrația…

- Agentia Europeana a Medicamentului a declarat joi ca a autorizat vaccinul Moderna impotriva coronavirusului pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 11 ani, informeaza agentia Xinhua. Directorul EMA pentru riscuri vaccinale si amenintari biologice, Marco Cavaleri, a declarat in cadrul unei conferinte…

- Formele COVID-19 de lunga durata - long COVID-19 sau COVID lung - ii afecteaza intr-o masura mai mica pe cei care sunt vaccinați, in comparatie cu persoanele nevaccinate.Concluzia este desprinsa din rezultatele unui raport dat marti publicitatii de Agentia britanica pentru siguranta sanitara (UKHSA),…

- Pfizer a lansat procesul de cerere a autorizarii de urgența a vaccinului sau contra Covid-19 pentru copiii cu varste intre șase luni și patru ani din SUA, a anunțat gigantul farmaceutic, transmite AFP. Vaccinarea copiilor din grupa de varsta 6 luni – 5 ani ar putea incepe in urmatoarele saptamani, cu…

- Este o speranța extraordinara pentru pacienții afectați de sida care este pe punctul de a se finaliza la Universitatea George Washington. Aici, au demarat testele din prima faza clinica a vaccinului contra HIV dezvoltat de Moderna. Este o premiera, intrucat la ora actuala nu exista un tratament care…

- Vaccinul anti-Covid al Pfizer pentru copii cu varsta de sub 5 ani ar putea fi disponibil pana la sfarsitul lui februarie, companiile asteptand autorizarea in urmatoarele saptamani, potrivit mai multor persoane ce cunosc situația, citate de The Washington Post . Pfizer si partenerul sau german BioNTech…

- Presedintele american Joe Biden a fost surprins insultand un reporter de la postul de televiziune Fox News, la un eveniment care a avut loc luni la Casa Alba, dupa ce jurnalistul i-a strigat o intrebare despre impactul cresterii inflatiei asupra alegerilor pentru Congres din acest an, relateaza agentiile…