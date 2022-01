Rusia a depasit, sambata, pentru prima oara, pragul de 100.000 de infectii cu noul coronavrus pe zi, un record pentru a noua zi la rand care ilustreaza cat de puternic este noul val cauzat de varianta Omicron a SARS-CoV-2, foarte contagioasa, relateaza AFP. Potrivit Guvernului rus, 113.122 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate […] The post COVID-19 face ravagii in Rusia. Record de peste 100.000 de cazuri pe zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .