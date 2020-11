Stiri pe aceeasi tema

- Nici care este „personalul din domenii-cheie, esențiale bunei funcționari a societații ”? Luni, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a facut noi precizari referitoare la campania de vaccinare anti-coronavirus. Șeful statului a susținut ca din grupurile prioritate…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 10 noiembrie 2020, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 2-8 noiembrie 2020. Astfel, pana la 8 noiembrie 2020, 95,4% dintre decese aveau comorbiditati asociate, 82,7% din totalul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, duminica, la Realitatea Plus, ca, in opinia sa, numarul de cazuri de COVID-19 va continua sa creasca. Acesta a precizat ca daca noile restricții impuse de autoritați nu vor da rezultate, se vor lua alte masuri. "Se iau masuri…

- "Stim ca va asteptati ca dintr-o zi intr-alta sa ne vedeti instaland casutele in centrul orasului, insa am luat decizia sa suspendam organizarea Targului de Craciun. Evolutia pandemiei este ingrijoratoare, si orice risc, cat de mic, trebuie eliminat. Ne-am fi dorit sa organizam evenimentul, sa incercam…

- Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, Rafila a vorbit, joi, la Digi24, despre punctul de vedere al Organizației Mondiale a Sanatații referitor la evoluția Covid-19 in regiunea europeana. "Ingrijorarea mare este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește…

- Autoritatile britanice au anuntat ca noile restricții vor intra in vigoare in data de 14 septembrie, iar grupurile mai mari de șase persoane vor fi interzise in orice spațiu, fie el inchis sau deschis. Masurile vor fi in vigoare doar pe teritoriul Angliei și nu vizeaza celelalte țari componente ale…

- Institutul Național de Sanatate Publica a transmis marți un raport detaliat privind evoluția pandemiei de COVID-19 in Romania. Potrivit datelor INSP, Capitala și alte 6 județe au o rata ridicata de vulnerabilitate privind infecțiile cu coronavirus. Rata de pozitivare a testelor pentru coronavirus este…

- România se afla în saptamâna 36 de la izbucnirea pandemiei de Covid-19, iar situația este în continuare una critica la nivel național. Zeci de spitale nu mai au locuri pentru bolnavi, în timp ce la ATI se sting din viața zeci de oameni…