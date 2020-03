Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au facut joi percheziții la persoane care au vandut ilegal materiale sanitare vitale in criza coronavirus, precum manuși chirurgicale, maști sanitare și produse dezinfectante. Potrivit Poliției Capitalei, au fost puse in aplicare trei mandate de percheziție in București și in județul Ilfov,…

- Un medic ATI de la unul dintre marile spitale bucureștene a confirmat, pentru GdS, ca nu exista echipamente de protecție pentru medici in secțiile de terapie intensiva ale unitații medicale. „Cațiva medici și-au cumparat singuri echipamente de unica folosința. Noi suntem linia 3, vom primi cazuri de…