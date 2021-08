Stiri pe aceeasi tema

- Orasul japonez Nagasaki a comemorat luni bombardarea nucleara care l-a devastat în urma cu 76 de ani, primarul localitații îndemnând comunitatea internationala sa adopte un nou tratat privind interzicerea armamentului nuclear, potrivit agențiilor AFP și Associated Press, citate de…

- Dupa o iluzorie perioada de relaxare, incidenta infectarilor cu SARS CoV 2 este din nou in crestere pretutindeni in lume, punandu se problema introducerii celei de a treia doze de vaccin anti Covid.Raspandirea accelerata a variantei Delta a virusului si sporirea numarului de imbolnaviri cu forma grava…

- Deși anticorpii nu sunt singurul factor care trebuie luat in considerare in imaginea de ansamblu a capacitații unui vaccin de a genera imunitate impotriva COVID-19, „diferențele in concentrația anticorpilor neutralizatori identificate in studiul nostru s-ar putea traduce in diferențe substanțiale in…

- Exista o diferența substanțiala intre nivelul anticorpilor impotriva Covid-19 pe care il pot genera vaccinurile ARN mesager și cele cu viruși inactivi, potrivit unui nou studiu care poate explica rezultatele dintre campaniile de imunizare care au folosit vaccinuri diferite, relateaza Bloomberg . Studiul…

- Germania a ajuns din urma Statele Unite in ce priveste procentul de populatie vaccinata cu prima doza de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat miercuri ministrul sanatatii Jens Spahn, subliniind insa ca, data fiind prezenta variantei Delta mai contagioase a coronavirusului, este importanta mentinerea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut persoanelor complet vaccinate sa poarte in continuare masti, sa pastreze distantarea sociala si alte masuri de siguranta anti- Covid-19, deoarece varianta Delta, extrem de contagioasa, se raspandeste rapid pe tot globul, noteaza CNBC. „Oamenii nu se pot…

- Pe baza sigurantei, tolerantei si a raspunsului imunitar generat la cei 144 de copii cuprinsi in studiile de faza 1 ale vaccinului sau administrat in doua doze, Pfizer a spus ca va testa o doza de 10 micrograme la copiii cu varste intre 5 si 11 ani si 3 micrograme pentru grupa de varsta 6 luni pana…

- Cetațenii UE vaccinați vor putea intra in Franța fara test PCR Oameni adunați pe malul Senei într-o zi însorita, Paris, 6 martie 2021/ (Eng) People gather on the banks of the River Seine near Notre Dame Cathedral (L), on a sunny afternoon in Paris, on March 6, 2021, amid the Covid-19…