- Regiunile austriece Tirol si Vorarlberg vor desfasura in perioada 4-7 decembrie o campanie gratuita de testare Covid-19 a populatiei prin teste antigen rapide, in speranța ca va putea relaxa restrictiile inainte de sarbatori, a anunțat astazi agentia EFE, citata de agerpres . Aceste doua regiuni din…

- Austria a inregistrat 109 decese de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cea mai ridicata cifra de la inceperea pandemiei, in conditiile in care in tara au fost impuse de doua saptamani noi restrictii.

