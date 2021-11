In curand, Agenția Europeana a Medicamentului și Comisia Europeana vor da unda verde vaccinului Pfizer pentru copiii cu varste intre 5 șii 11 ani. La noi, se fac pregatiri pentru vaccinarea anti-Covid a copiilor. Ei vor putea fi imunizati in centrele de vaccinare din fiecare oras, in unitatile sanitare sau in cabinetul medicului de familie, a anunțat dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național pentru Vaccinare. In majoritatea lor, copii fac forme ușoara, sunt asimptomatici și chiar pot sa nu prezinte simptome. Dar ei pot transmite foarte ușor virusul. Pe de alta parte, potrivit…