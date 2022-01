COVID-19 dublează riscul de diabet la copii Dupa doi ani de pandemie, se știe deja ca persoanele care sufera de diabet au un risc crescut de a face o forma severa de COVID-19, precum și faptul ca infecția cu SARS-CoV-2 este asociata cu agravarea diabetului. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna decembrie a debutat in plan financiar cu punerea in circulatie de catre BNR a primei bancnote pe care este prezenta o personalitate feminina, Ecaterina Teodoroiu, cu o valoare de 20 de lei, imprimata pe suport de polimer, in tehnica mixta plana/in relief, cu dimensiuni de 136 x 77 mm si culoare…

- Novak Djokovic vrea sa convinga justiția australiana ca nu trebuia sa se vaccineze ca sa poata intra in Australia pentru ca fusese recent bolnav de Covid, iar acest lucru il excepta de la vaccinare. El a depus documente in acest sens, care atesta ca a fost confirmat pozitiv cu Covid la finele anului…

- Consiliul Național al Elevilor a solicitat Ministerului Educației și Ministerului Sanatații sa adopte urgent masuri care sa limiteze riscul de infectare cu coronavirus in școli și care sa asigure o educație de calitate. „Consiliul Național al Elevilor considera inacceptabila atitudinea ignoranta a…

- Oamenii de știința de la Oxford au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19. Aceasta gena recent descoperita ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la forme grave ale bolii, scrie Bloomberg, citata de Mediafax.…

- Oamenii de știința au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19 și care ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la boala grava, scrie Bloomberg, citata de Mediafax.

- Oamenii de știința au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19 și care ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la boala grava, scrie Bloomberg, potrivit mediafax. Cercetatorii de la Universitatea…

- "Dr. Arafat et Co) nu se lasa! Nu suporta critici, iar greșelile continua! (...) Una, foarte mare: A NU SE TESTA IN MASA, așa cum fac toate tarile, deși se știu bine urmarile si toata media spune asta prin toate vocile! Si cea cu medicamentele, etc!, A suspenda medicii și așa foarte puțini = o imensa…

- Riscul de deces din cauza COVID-19 al unei persoane cu varsta de peste 60-65 de ani și o boala cronica este de cateva ori mai mare decat cel al unui tanar sanatos, mai spune Gheorghița, potrivit HotNews.ro . "Ceea ce facem prin vaccinare este sa reducem riscul de deces la al unui tanar care nu are boli…