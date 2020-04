Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dubai vor folosi casti speciale echipate cu tehnologie termica pentru a detecta temperatura persoanelor care se deplaseaza folosind transportul public, ca parte a masurilor luate in acest emirat cu scopul de a limita raspandirea noului coronavirus, informeaza DPA marti, potrivit Agerpres.O…

- CARAS-SEVERIN – Anii trecuti, Ziua Politiei Romane incerca sa devina, dincolo de ziua unei uniforme, o sarbatoare a intregii comunitati. Iar activitatile prilejuite de ea cuprindeau un adevarat spectacol public al bucuriei! Oamenilor li se aratau dotarile autoritatii, iar in incheiere se organiza un…

- RAT Craiova crește tariful pe kilometru pentru activitatea de transport de persoane in regim de curse speciale. Aprobarea noilor tarife se va face joi, in ședința ordinara a consiliului local, insa solicitarea societații dateaza de anul trecut. SRL-ul deținut de Primaria Craiova care are delegat serviciul…

- Primarul Ion Ceban a anuntat ca municipalitatea va pierde zilnic 1,7 milioane de lei, dupa ce Comisia pentru situatii exceptionale a decis ca transportul public din Chisinau va fi gratuit, pe perioada luptei impotriva COVID-19, pentru ca taxatorii sa nu mai iasa la munca.

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier efectueaza investigații pentru identificarea unei conducatoare auto care a fost implicata intr-un accident rutier. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Locuitorii orasului Wuhan din centrul Chinei, unde a fost identificat in decembrie noul coronavirus, au permisiunea de a relua munca, iar transportul public se reia, dupa doua luni de izolare, informeaza AFP, scrie Agerpres:Ridicarea restrictiilor survine intr-un moment in care Ministerul Sanatatii…

- A 41-year-old woman, case no.92 of COVID-19 infection, admitted at the Infectious Disease Hospital in Iasi, who returned from Dubai on 8 March and who tested positive on 13 March, is an employee of the Health Ministry, the Strategic Communication Group (GCS) informs.Initially, the GCS conveyed…

- Mijloacele de transport in comun din Targovisteau fost dezinfectate incepand de luni, in cadrul unui program de preventie legat de Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Masuri speciale pentru siguranta celor care folosesc transportul in comun targovistean apare prima data in Gazeta Dambovitei .