Covid-19. Dispozitive medicale mai puțin eficiente pentru cei cu „cu pielea închisă la culoare” Serviciul britanic de sanatate publica (NHS) și-a revizuit sambata, 31 iulie, instrucțiunile de utilizare a pulsoximetrelor, indicand ca aceste dispositive, utilizate pentru masurarea nivelului de oxigen din sange la pacienții cu Covid-19, ar putea da „citiri inșelatoare” pentru pacienții cu pielea inchisa la culoare. Intr-un comunicat, NHS explica faptul ca schimbarea vine dupa un studiu, […] The post Covid-19. Dispozitive medicale mai puțin eficiente pentru cei cu „cu pielea inchisa la culoare” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

