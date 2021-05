Stiri pe aceeasi tema

- Disneyland Paris, principala destinatie turistica privata din Europa, se va redeschide pentru public in data de 17 iunie, au anuntat luni reprezentantii acestui parc de distractii, care a ramas inchis din 30 octombrie 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza AFP. "Ne face placere…

- Disneyland Paris, principala destinatie turistica privata din Europa, se va redeschide pentru public in data de 17 iunie, au anuntat luni reprezentantii acestui parc de distractii, care a ramas inchis din 30 octombrie 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza AFP, citat de

- „Acum 5 luni, in ultima mea zi de internare in spital de COVID, am vazut chiar langa mine o pacienta de 60+ adusa de urgența cu ambulanța, care refuza isteric tubul de oxigen și iși smulgea continuu branula, improșcand totul cu sange in jur. Medicii pneumologi incercau sa ii vorbeasca calm, sa o linișteasca…

- Europa va fi in prima linie, dar „permisele de calatorie” sau „pașapoartele de vaccin” nu sunt suficiente pentru relansarea turismului, care se preconizeaza ca va inregistra o revenire in 2024, arata o analiza facuta de Euler Hermes Romania. Conform unui comunicat al companiei, pe masura ce…

- De aproape 10 zile, SMURD-ul București-Ilfov primește mii de solicitari zilnic privind cazuri de COVID-19, potrivit Europa FM . Drept urmare, echipaje din 10 județe vin miercuri la București pentru ca de joi sa ajute pompierii din regiunea București-Ilfov inclusiv la transportarea medicilor de la DSP…

- Profesorul Alexandru Rafila a explicat pentru News.ro de ce autoritatile care gestioneaza pandemia trebuie sa puna in aplicare o strategie existenta deja in toata Europa. In opinia sa, impartirea spitalelor in Covid si non-Covid nu mai este acum necesara.

- Restricțiile de calatorie din Europa, dar și situația pandemica din acest moment amana redeschiderea Parcului de distracții Disneyland din Paris. Compania a anunțat ca nu va putea deschide parcul pe 2 aprile așa cum anunțase anterior, insa spera sa revina cu vești bune in urmatoarea perioada, informeaza…

- Rusia face progrese cu planurile sale de a produce propriul sau vaccin impotriva Covid-19 in Europa, ajungand la un acord pentru a produce vaccinul Sputnik V in Italia, pe fondul unor discutii suplimentare cu Germania si Franta, informeaza Agerpres, care citeaza Bloomberg.