COVID-19: Din nou un număr mare de infectări CHIȘINAU, 29 sept - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca alte 835 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 52 029 cazuri. Total teste efectuate – 2 787 dintre care primar au fost 2 564 si repetat – 223. Starea de sanatate a persoanelor infectate: 568 – stare grava, dintre care 36 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistata, 1 576 – stare de gravitate medie, ceilalti pacienti sunt in stare satisfacatoare. Alte 362 persoane au fost tratate și externate. Știrea… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

