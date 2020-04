Stiri pe aceeasi tema

- 734 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 de la inceputul epidemiei, dintre care 61 au decedat, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, in ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor…

- 734 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 de la inceputul epidemiei, dintre care 61 au decedat, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica.Conform GCS, in ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor…

- Alti 4 romani au murit in strainatate: 2 in Italia, unul in Franta, unul in Belgia, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul epidemiei de coronavirus si pana la acest moment, 42 de cetateni romani aflati in strainatate au murit: 13 in Italia, 8 in Franta, 11 in Marea Britanie, 6 in…

- Inca opt romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate - doi in Italia, cinci in Marea Britanie si unul in Suedia -, iar numarul celor testati pozitiv cu COVID-19 este 651, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, din cei 651 de cetateni romani confirmati ca fiind…

- Un numar de 27 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul pandemiei de COVID-19 pana in prezent, iar 401 sunt infecta’i cu noul coronavirus, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). “In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit…

- 73 de romani care locuiesc in strainatate au fost diagnosticați cu Covid-19. In randul acestora s-au inregistrat 12 decese, potrivit unui comunicat al Gruplui de Comunicare Strategica. Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate,…

- Pana acum au murit 2 romani pe teritoriul Romaniei de coronavirus și alți 8 romani aflați in strainatate.Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul…

- Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul in Franța.De la inceputul epidemiei de Covid-19 si pana duminica, opt cetateni romani aflati…