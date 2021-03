Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare se indreapta spre „dezastru” in Lombardia din cauza unui sistem de programari defectuos, in conditiile in care aceasta regiune din nordul Italiei este cea mai afectata de pandemia de coronavirus, au admis luni responsabili politici locali, relateaza Agerpres.

- STIRIPESURSE.RO relata zilele trecute ca personalul din centrele de vaccinare NU a fost platit din cauza razboiului dus de ministrul Vlad Voiculescu și oamenii sai cu cei implicați in campania naționala de vaccinare anti-Covid-19 conduși de colonelul dr. Valeriu Gheorghița. Astazi avem și dovada…

- Autoritațile din Prahova cauta urgent personal medical pentru campania de imunizare și anunța ca aproximativ 25 de centre de vaccinare din județ nu pot fi deschise din cauza lipsei personalului. Potrivit Prefecturii Prahova, se cauta personal medical de specialitate, care sa asigure buna desfașurare…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, vindecat de Covid, reclama ca angajații centrului de vaccinare al Spitalului de Urgența au ajuns la limita de epuizare deoarece vaccineaza de cinci ori mai multe persoane decat fusese planificat, in lipsa centrelor. Valentin Ivancea…

- Platforma informatica pentru programare la vaccinare anti-COVID nu a fost disponibila, luni dimineața, in urma unor probleme tehnice, a informat Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS). STS a precizat ca, in urma analizei tehnice, s-a constatat ca aplicația Registrul Electronic Național pentru Vaccinari…

- Norvegia a inregistrat un total de 29 de decese la persoanele de peste 75 de ani care au primit prima doza de vaccin anti-Covid, iar oamenii de stiinta analizeaza cu atentie ce grupuri sa vizeze in programele nationale de imunizare, scrie Bloomberg, potrivit news.ro. S-au adaugat in ultima perioada…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, anunța ca miercuri urmeaza ca Romania sa primeasca o noua tranșa de 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus. Valeriu Gheorghița a anunțat ca etapa a doua de vaccinare ar urma sa fie demarata la jumatatea lunii ianuarie. Urmeaza sa…

- Edilul Emil Boc a declarat, inca de anul trecut, ca se va vaccina public impotriva COVID. Un consilier USR - PLUS propune implicarea mai multor personalitati locale in aceasta campanie, pentru a mari gradul de vaccinare al clujenil