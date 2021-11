Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca al patrulea val Covid-19 care a lovit Europa este „o pandemie a celor nevaccinați” și a indemnat oamenii sa se inoculeze sau sa faca o vaccinare de rapel. Vorbind in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, von der Leyen a citat disparitați mari și ingrijoratoare […] The post Covid-19. De profesie medic, președintele Comisiei Europene vede o „pandemie a celor nevaccinați” first appeared on Ziarul National .