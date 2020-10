Remdesivir, antiviralul injectabil incoronat in media drept tratament important pentru recuperarea dupa infectia cu Sars-Cov2, este unul dintre cele mai pomenite medicamente asociate pandemiei. Remdesivir este folosit in Romania pentru tratamentul formelor moderate si severe de boala, medicii vorbesc adesea despre el, pacientii au inceput sa il ceara prin spitale. Este, insa, Remdesivir, cel mai eficient tratament la indemana in momentul actual, cand un tratament specific pentru Covid nu exista? Greu de spus. Cert este ca Remdesivir este un tratament costisitor, produs de o singura companie –…