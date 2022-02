Covid-19. Danemarca pregătește o premieră mondială: să pună punct campaniei de vaccinare Danemarca a anunțat oficial ca este posibil ca, in urmatoarele saptamani, sa stopeze campania de vaccinare contra Covid-19. Ceea ce ar fi o premiera la nivel mondial. Dupa ce a ridicat toate restricțiile, inclusiv purtarea maștii, Danemarca intenționeaza sa puna punct și campaniei de vaccinare contra Covid-19, a precizat intr-un comunicat Consiliul național pentru sanatate din Danemarca. Motivele acestei decizii avansate de guvernul danez sunt rata ridicata de vaccinare a populației și scaderea numarului cazurilor grave provocate de boala. La data de 16 februarie, 83% dintre danezi erau vaccinați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

