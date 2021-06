Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca a ajuns la un acord cu Romania pentru a cumpara peste 1,1 milioane de doze de vaccin anti-Covid produs de BioNTech/Pfizer. Anunțul Ministerului Sanatatii de la Copenhaga vine in contextul in care interesul romanilor pentru imunizare este scazut, iar vaccinurile vor expira.

- Romania a ajuns la un surplus de doze de vaccin anti-COVID, din cauza interesului scazut al populației. In iunie, ar fi urmat sa ajunga in țara șapte milioane de doze de vaccin, potrivit calendarului convenit cu Comisia Europeana, dar vor fi livrate, la solicitarea autoritaților romane, doar 2,6 milioane…

- 100.800 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat, astazi, catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID-19, relateza CNCAV.Acesta este al treilea transport umanitar pe care Romania il face catre Republica Moldova. In total, pana…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat, sambata, un nou contract pentru achizitionarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-Covid de la BioNTech-Pfizer. Contractul include o comanda de 900 de milioane de doze si o optiune pentru inca alte 900 de milioane. „Comisia tocmai a aprobat…

- Guvernul a aprobat joi un Memorandum prin care Ministerul Sanatatii incheie o noua comanda pentru achizitionarea a peste 4 milioane de doze optionale de vaccin impotriva COVID- 19 produs de compania BioNTech / Pfizer, a anuntat Ministerul Sanatatii.

- Executivul a adoptat memorandumul pentru semnarea celui de-al patrulea formular de comanda de vaccin impotriva COVID-19 produs de compania BioNTech/Pfizer, pentru o cantitate de 4,2 milioane de doze optionale, 300.000 dintre acestea urmand sa ajunga in Romania din trimestrul al II-lea al acestui…

- Ministerul Sanatații a anunțat 40.806 de cazuri noi de coronavirus, confirmate in 24 de ore, dar și 176 de decese di ncauza COVID-19.Bilanțul total de coronavirus a ajuns joi la peste 3,3 milioane de cazuri confirmate cu noul coronavirus in Turcia de la inceputul epidemiei anul trecut. Bilanțul deceselor…