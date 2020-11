Covid-19: Curg amenzile în Argeș! In contextul intensificari activitatilor de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in ultimele 24 de ore politistii si politistii locali au verificat peste 4.000 de persoane. Mai mult de 250 de politisti si politisti locali au actionat in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si limitarea infectarii cu virusul Covid-19, in […] Articolul Covid-19: Curg amenzile in Argeș! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

