COVID-19: Cum te pregătești pentru testul RT-PCR? Testul RT-PCR (reacție in lanț in timp real a polimerazei) este folosit pentru detectarea calitativa a acidului nucleic din SARS-CoV-2 in probele din caile respiratorii superioare și inferioare colectate de la persoane suspectate de COVID-19, dar nu numai. Virusurile dobandite in principal pe cale respiratorie, cum ar fi SARS-CoV-2, sunt de obicei diagnosticate prin detectarea […] Articolul COVID-19: Cum te pregatești pentru testul RT-PCR? a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

