- In județul Alba sunt 138 de persoane care trebuie sa respecte condiții de izolare la domiciliu, așa cum prevede protocolul dispus de Ministerul Sanatații, potrivit Direcției de Sanatate Publica Alba. Numarul acestora a crescut fața de joi, cand erau raportate 116 cazuri de monitorizare la domiciliu…

- Coronavirusul nu a intrat deocamdata in topul afectiunilor din Romania. Potrivit statisticii Directiei de Sanatate Publica Iasi, numarul persoanelor aflate in izolare voluntara la domiciliu a crescut totusi de la o zi la alta. La nivelul judetului Iasi, numarul persoanelor care au calatorit in zonele…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns joi seara la 650 si alte trei persoane au decedat in ultimele ore, ridicand la 17 numarul deceselor provocate in aceasta tara de coronavirusul COVID-19, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au anuntat joi ca 267 de persoane sunt izolate la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, pentru ca recent au calatorit in zonele de risc de infectare cu noul coronavirus. Purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu, a informat ca 267 de persoane…

- Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații prin care toate pesoanele care vin din zonele infectate cu coronavirus vor intra in carantina. Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situația de urgența…

- La nivelul judetului Iasi, situatia persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: - 182 de persoane izolate la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, fara simptomatologie specifica. Aceste persoane sunt monitorizate zilnic de catre medicii epidemiologi din cadrul Directiei de Sanatate…

- De cand coronavirusul a ajuns in Italia, tara in care se afla foarte multi romani, autoritatile si cetatenii sunt in alerta. In Dolj s-a iscat deja panica. In farmacii nu se mai gasesc masti de protectie, iar oamenii sunt din ce in ce mai ingrijorati. Pe retelele de socializare circulau ieri o multime…

- Bilantul deceselor provocate de coronavirus in China a ajuns la 1.775, iar numarul persoanelor infectate a depasit 71.000, transmite CNN. SUA si-a evacuat cetatenii de pe nava de croaziera Diamond Princess, iar alte tari se pregatesc si ele sa-si evacueze cetatenii de pe nava, scrie Mediafax.Un…