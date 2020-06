COVID-19 crește în SUA, după proteste și ridicarea restricțiilor In timp ce tot mai multe state americane ridica restricțiile, iar oamenii participa la proteste, aproape jumatate din statele SUA inregistreaza rate mai ridicate ale infectarii cu noul coronavirus, relateaza CNN. Numarul americanilor infectați cu coronavirusul a trecut de 1,9 milioane, iar peste 110.000 de persoane și-au pierdut viața din cauza COVID-19 in doar patru […] The post COVID-19 crește in SUA, dupa proteste și ridicarea restricțiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

