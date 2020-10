Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul coronavirus, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Buzau intensifica activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru…

- Participantii prezenti la inmormantarea unei persoane din Rosiorii de Vede, care a fost diagnosticata cu COVID-19 anterior decesului, au fost dispersati de politisti, luptatori SAS si jandarmi, iar masina mortuara a fost escortata de un echipaj de politie pana la cimitir, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi, o serie de controale pe raza intregului județ pentru a verifica respectarea masurilor de prevenire și protecție impotriva noului coronavirus.”In cursul zilei de 8 octombrie a.c., sub autoritatea Instituției Prefectului, politistii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in cursul zilei de miercuri, o serie de controale de amploare pe raza județului pentru a verifica respectarea masurilor de protecție impotriva COVID-19.”Sub autoritatea Institutiei Prefectului, la data de 7 octombrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean…

- In județul Buzau procesul electoral se desfasoara in conditii normale si nu au fost semnalate probleme deosebite, fortele Ministerului Afacerilor Interne fiind desfasurate in teren pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice si facilitarea procesului electoral, au anunțat reprezentanții Inspectoratului…

- Un botez la care participau aproximativ 250 de invitați a fost oprit ieri de polițiști. Evenimentul se desfașura intr-un salon de evenimente de pe DN1B, iar naș era Adrian Minune, pe numele de botez Adrian Simionescu, unul dintre ce mai mari cantareți de manele din Romania. Organizatorul evenimentului…

- In aceasta dimineața, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, cu sprijinul polițiștilor specializați in domeniul CBRN (chimic,biologic, radiologic si nuclear) din cadrul SIAS, pun in executare un numar de 10 mandate de percheziție,…

- 1900 de buzoieni au fost confirmați cu Covid 19 de la inceputul pandemiei și pana in prezent. Astazi, Direcția de Sanatate Publica a confirmat 30 noi cazuri de infectare cu Covid 19 in ultimele 24 de ore. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 11 și 90 de ani. Dintre cele 30cazuri noi de…