- 9.272 de cazuri noi de coronavirus. De ieri pana azi au fost prelucrate peste 36 de mii de teste. Alte 160 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 9.756. In stare grava, la terapie intensiva sunt internati 1.139 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 311 cazuri noi de coronavirus in ultimele…

- Israelul a inceput duminica testele pe oameni pentru potențialul sau vaccin anti-Covid, care va fi disponibil pentru populație la sfarșitul verii viitoare daca totul merge bine, informeaza Hotnews, care citeaza Reuters.

- Pana astazi, 22 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fostconfirmate 196.004 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre aceștia, 141.089 de pacienți au fost declarați vindecați.

- Fostul premier portughez a spus ca ar fi putut fi facute multe mai multe, daca tarile ar fi colaborat pentru combaterea bolii care a ucis peste un milion de oameni. ”Pandemia de Covid-19 este o problema globala majora pentru intreaga comunitate internationala, pentru multilateralism si pentru mine,…

- Un cadru medical este suspectat ca fura teste COVID de la spitalul la care lucra si impreuna cu partenerul faceau teste la domiciliul clientilor, isi luau banii si, apoi, dadeau rezultate negative.

- Mii de persoane care sunt impotriva purtarii de masti si a restrictiilor contra pandemiei sunt asteptati la Konstanz, in sud-vestul Germaniei, pentru un weekend de proteste sub supravegherea Politiei care se teme de escaladarea situatiei, anunta AFP potrivit Agerpres.Sambata, un imens lant…

- Specialiștii au dezvaluit ca doar unul din 10 oameni din toata lumea va fi protejat de COVID dupa dezvoltarea unui vaccin, conform Skynews. Se estimeaza ca mai puțin de doua miliarde de doze ar putea fi livrate in 2021, asta in condițiile in care un vaccin ar fi aprobat la inceputul anului.…

- Inca un record al cazurilor confirmate de Covid-19 in India. Ultima raportare zilnica este de aproape 100.000 de infectari, potrivit Reuters. Autoritațile au transmis ca 97.894 de oameni au fost diagnosticați in ultimele 24 de ore cu Covid-19. Bilanțul total se ridicandu-se, in aceasta țara, la 5,12…