Covid-19: Compania Pfizer a cerut autorizare de urgență pentru administrarea vaccinului la copii între 5 și 11 ani Compania americana Pfizer a anunțat, joi, ca a cerut Agenției americane a medicamentului (FDA) din SUA autorizarea de urgența a administrarii vaccinului anti-Covid in cazul copiilor cu varste intre 5 și 11 ani. In acest sens, la sfarșitul lunii septembrie, compania farmaceutica a transmis FDA rezultatele studiilor in cazul copiilor din aceasta grupa de varsta. FDA a anunțat ca a programat o ședința a comitetului consultativ pentru a revizui datele pe 26 octombrie. Pfizer/BioNTech a precizat ca a efectuat studii clinice pe un lot format din peste 2.000 de copii cu varste intre 5 și 11 ani și a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

