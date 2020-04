Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al USR Suceava a incetat din viața acasa. Irimia Savu era membru al USR Bunești-Suceava și in ultima saptamana a stat acasa, cu febra mare.Anunțul morții lui Irimia Savu a fost facut de vicepreședintele formațiunii, Iulian Bulai, cel care a relatat chinul prin care a trecut suceveanul in ultimele…

- Fatih Terim, 66 de ani, antrenorul echipei turce Galatasaray Istanbul, a fost externat din spital, luni, cu toate ca nu s-a vindecat complet de Covid-19, anunța L'Equipe.Cel cunoscut sub supranumele de ”Imparatul” fusese diagnosticat cu coronavirus in urma cu o saptamana, fiind internat in spital.Acum…

- Rustu Recber, 46 de ani, cel mai titrat fotbalist din istoria Turciei cu 120 de selectii (1994-2012), a fost spitalizat dupa ce "a dezvoltat brusc simptome" de coronavirus, noteaza L'Equipe. Anunțul a fost facut, sambata, de catre soția fostului fotbalist pe rețelele de socializare.Fost portar emblematic…

- Fotbalistii clubului Dacia-Buiucani Chisinau sunt nevoiti sa se antreneze singuri din cauza pandemiei de COVID-19, respectand un program individual. Jucatorii tin legatura cu antrenorul Andrei Martin, care ii instruieste online pe discipolii sai.

- Jucatorii echipei de fotbal Olympique Lyon, printre care se numara si portarul roman Ciprian Tatarusanu, au fost pusi de miercuri in somaj partial de clubul din Hexagon, din cauza faptului ca pandemia de coronavirus a provocat intreruperea competitiilor, relateaza L'Equipe. ''Tinand…

- Secretarul de stat pentru Sanatate Publica din Marea Britanie, Nadine Dorries, a fost depistata pozitiv pentru coronavirus, potrivit BBC. Nadine Dorries a declarat ca, de îndata ce a fost informata de rezultatul pozitiv al testului, a luat toate masurile de precauție recomandate…

- Consiliul de Administratie al Ligii Franceze de Fotbal, reunit miercuri, a decis unele masuri de care sa se tina cont la partidele din Franta, in contextul epidemiei Covid-19, relateaza L’Equipe, potrivit news.ro.Astfel, jucatorii si arbitrul vor tine “escort kids” pe dupa umar, nu de mana,…

- In Marea Britanie sunt 15 cazuri confirmate, iar in Franta, numarul celor infectati a cunoscut o crestere semnificativa in ultimele 24 de ore, ajungand la 38, fata de 18 cu o zi inainte. 12 din cele 20 de cazuri diagnosticate joi sunt dintre cei care au intrat in contact cu francezul de 60 de ani,…