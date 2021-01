Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de compania chineza Sinovac Biotech este considerat halal sau permis de islam, a anuntat vineri Consiliul Ulema al Indoneziei, cu cateva zile inainte ca aceasta tara sa demareze programul de imunizare cu vaccinul chinezesc, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Ungaria va extinde actualele restricții, inclusiv interdicția de a circula noaptea, pana pe 1 februarie. Masura a fost luata pentru a combate raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Viktor Orban la radioul de stat, potrivit Reuters.Orban a spus și ca invațamantul gimnazial…

- Vaccinul impotriva noului coronavirus dezvoltat de grupul farmaceutic chinez Sinovac Biotech are o eficienta de 78% pe baza testelor desfasurate in Brazilia, potrivit unei surse apropiate studiului, astfel incat este cu un pas mai aproape de a primi aprobarea pentru utilizarea sa in cea mai mare…

- Politia ucraineana investigheaza informatii potrivit carora unii cetateni au fost vaccinati ilegal impotriva COVID-19, cu vaccinuri care nu au fost oficial aprobate, si li s-a perceput suma de 3.000 de euro de doza, au declarat miercuri oficiali de rang inalt, citati de Reuters. "Daca cineva…

- India a aprobat vaccinul COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si universitatea Oxfod, deschizand drumul pentru o uriasa campanie de imunizare in a doua cea mai mare tara din lume, relateaza sambata Reuters. Ministrul informatiei Prakash Javadekar a declarat sambata presei ca vaccinul a fost aprobat…

- S-a semnat un contract pentru achizitionarea a 1,8 milioane de doze din vaccinul impotriva COVID-19 produs de compania chineza Sinovac, a anuntat miercuri administratia prezidentiala de la Kiev, care asteapta ca dozele sa ajunga in tara ''cat mai curand posibil'', informeaza Reuters, citata de Agerpres.…

- Canada s-a alaturat Marii Britanii, aproband la randul sau vaccinul anti-Covid produs de Pfizer-Biontech. Serul ar putea primi unda verde și in Statele Unite pana la sfarșitul acestei saptamani, iar Israelul a anunțat ca va incepe campania de imunizare pe 27 decembrie.

- Health Canada a aprobat miercuri vaccinul dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de grupul farmaceutic american Pfizer si partenerul sau german BioNTech, o decizie care va permite dozelor de vaccin sa fie livrate si administrate in intreaga tara, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Prima…