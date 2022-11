Stiri pe aceeasi tema

- Grupul taiwanez Foxconn a promis marti ca va majora de patru ori bonusurile acordate angajatilor care accepta sa ramana in cadrul uzinei de la Zhengzhou, China, in pofida restrictiilor dure introduse la aceasta uzina din cauza cazurilor de Covid, transmite Reuters.

- Producția de iPhone-uri ale Apple Inc. ar putea scadea cu pana la 30% la cea mai mare fabrica de acest fel din lume, in China, din cauza inaspririi restricțiilor anti-Covid-19 și dupa ce a fost descoperit un focar la aceasta uzina din Zhengzhou. Producatorul Foxconn, in mod oficial Hon Hai Precision…

- Productia de telefoane iPhone la uzina de la Zhengzhou, China, una dintre cele mai mari fabrici din lume, ar putea scadea luna viitoare cu 30%, din cauza restrictiilor pentru combaterea COVID-19 introduse de autoritatile chineze, a declarat luni pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar.…

- Orașele din centrul Chinei au elaborat in graba planuri de izolare a muncitorilor migranți care fug in orașele lor natale de la o vasta unitate de asamblare Foxconn, companie care fabrica iPhone, din orașul Zhengzhou, afectat de COVID, de teama ca cei car

- Cea mai mare fabrica de iPhone din lume, situata in China, a recunoscut miercuri ca a fost afectata de un focar de Covid-19. In aceasta țara, masurile sanitare stricte obliga inca zeci de milioane de oameni la izolare. Fabrica de iPhone, situata in centrul orașului Zhengzhou, are aproximativ 300.000…

- Cea mai mare fabrica din lume care produce telefoane iPhone, amplasata in orasul Zhengzhou, din centrul Chinei, a recunoscut miercuri ca este afectata de un focar de Covid, intr-o tara unde masurile sanitare stricte tin in continuare in izolare zeci de milioane de locuitori,

- ”Noua gama iPhone 14 introduce tehnologii noi, inovatoare, si capacitati importante de siguranta. Suntem incantati sa producem iPhone 14 in India”, a spus compania intr-un comunicat. Foxconn, cea mai importanta companie de asamblare a IPhone, produce dispozitivele la fabrica sa indiana din Sriperumbudur,…

- Intr-o dupa-amiaza insorita de iunie, Wang Qun s-a hotarat sa escaladeze gardul de oțel inalt de cațiva metri. Prima sa privire catre visul american a fost sa admire palmierii și casele de peste granița. Spre deosebire de multe dintre miile de imigranți care urmareau sa treaca ilegal granița dintre…