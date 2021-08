Stiri pe aceeasi tema

- Doua cazuri noi de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in județ, informeaza Instituția Prefectului. Este vorba despre un buzoian testat cu test rapid antigen la un laborator privat și de unul testat RT-PCR la Spitalul Județean de Urgența Buzau. In ultimele 48 de ore,…

- Astazi, 2 august 2021, in județul Alba nu au fost raportate cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.409 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Doua persoane, sot si sotie, și-au pierdut viața luni, intr-un incendiu care a izbucnit dupa ce o butelie a explodat in casa, in localitatea Livezi, județul Harghita. Nepotul lor, in varsta de 13 ani, care a incercat sa-i salveze din foc, a suferit arsuri grave si a fost transportat la spital, potrivit…

- Dupa o perioada de pauza, autoritațile de sanatate publica au raportat joi inca un caz nou de infectare cu noul coronavirus. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, este vorba despre o femeie in varsta de 24 de ani care a fost testata la un laborator privat. Ancheta epidemiologica este in desfașurare.…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau nu s-au confirmat cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (COVID-19). Potrivit raportarii DSP, nicio persoana nu mai era izolata la domiciliu luni, insa 378 erau in carantina. De asemenea, toate paturile ATI…

- Inca o zi fara cazuri noi de infecții cu Coronavirus la Buzau. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore nu au fost confirmate cazuri noi de infectare. La Buzau nu mai sunt persoane aflate in izolare, insa 294 sunt in carantina la domiciliu. De la inceputul pandemiei au fost…

- Eveniment Teleorman: Peste 14.000 de apeluri la 112, in luna mai iunie 22, 2021 12:24 14.387 de cazuri au fost semnalate, in Teleorman, la numarul unic de urgența 112, in luna mai, dintre acestea cele mai multe, respectiv 5.374 (46,22 %), fiind direcționate catre Ambulanța, potrivit statisticilor…

- Un barbat de 35 de ani, din Radenii Noi, județul Botosani, a ajuns la Urgente in stare grava, dupa ce sotia i-a dat foc. Desi femeia a spus ca totul s-a intamplat accidental, politistii au stabilit ca aceasta si-a stropit partenerul cu benzina, iar dupa cateva minute l-a incendiat, scrie Monitorul de…