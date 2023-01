Covid-19 China. În premieră după ridicarea restricțiilor, Beijing publică numărul morților Pentru prima data de la ridicarea restricțiilor politicii „zero Covid-19” in China, autoritațile sanitare din aceasta țara au publicat sambata, un bilanț al deceselor cauzate de aceasta boala pe teritoriul național. Intre 8 decembrie 2022 și 12 ianuarie 2023, 59.938 de persoane au murit din cauza epidemiei, fie direct din cauza insuficienței respiratorii asociate cu […] The post Covid-19 China. In premiera dupa ridicarea restricțiilor, Beijing publica numarul morților first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a inceput o campanie de represalii impotriva vecinilor sai din Asia, ca urmare a restricțiilor anti-Covid impuse calatorilor chinezi – guvernul de la Beijing a hotarat suspendarea vizelor de scurta durata pentru cetațenii japonezi și sud-coreeni, relateaza Reuters.

- Luni (9 ianuarie), la Beijing, s-au format cozi lungi in biroului de imigrare, la o zi dupa ce China a renunțat la controalele COVID-19 la frontiera, in cadrul celei mai recente relaxari a restricțiilor. Peste o suta de persoane au stat la coada in fața biroului administrativ din Chaoyang, cel mai mare…

- Preturile petrolului au atins marti cele mai ridicate niveluri din ultimele trei saptamani, relaxarea restrictiilor pentru Covid-19 din China marind sperantele pentru o refacere a cererii, in timp ce productia din Statele Unite este afectata de furtunile de zapada, transmite Reuters, citat de news.ro…

- China se confrunta cu un val fara precedent de cazuri de COVID-19, la o saptamana dupa ridicarea majoritatii restrictiilor sanitare, ramase in vigoare timp de aproape trei ani. Autoritatile chineze au recunoscut ca acum le este „imposibil” sa contabilizeze numarul cazurilor noi, iar crematoriile și…

- Ridicarea brusca de catre China a restrictiilor stricte impuse impotriva COVID-19 ar putea duce la o explozie de cazuri si la peste un milion de decese in anul 2023, potrivit noilor previziuni ale Institutului american pentru masuratori si evaluari in domeniul sanatatii (IHME), transmite Reuters, preluat…

- Protestele izbucnesc in toata China, inclusiv la universitati si in Shanghai, unde sute de oameni au scandat „Pleaca, Xi Jinping! Demisia, Partidul Comunist!”, intr-o demonstratie fara precedent de sfidare fata de politica stricta si din ce in ce mai costisitoare a tarii zero-Covid, relateaza CNN. Un…

- Un incendiu mortal la un bloc de apartamente din regiunea de vest a tarii, Xinjiang, care s-a soldat cu moartea a 10 persoane si ranirea altor noua joi, pare sa fi alimentat furia, deoarece a aparut un videoclip care parea sa sugereze ca masurile de izolare au intarziat pompierii sa ajunga la victime.Protestele…

- Autoritațile chineze continua sa impuna masuri stricte de carantinarea din cauza pandemiei de Covid, in timp ce in lume restricțiile au fost eliminate aproape complet. Masurile stricte i-au adus pe chinezi la disperare, aceștia exprimandu-și furia prin acțiuni violente. In Guangzhou, oraș cu peste 18…