- China a administrat pana in prezent peste un miliard de doze de vaccin anti-COVID, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii, fara a preciza procentul populatiei care a fost vaccinata complet, transmite France Presse.

- Organizația Mondiala a Sanatații a aprobat, marți, vaccinul Sinovac COVID-19 pentru utilizare de urgența pentru adulți de 18 ani și peste aceasta varsta. Este a doua autorizație de acest tip pe care organizația o acorda unei companii chineze, dupa Sinopharm, scrie euronews.com . Intr-o declarație facuta…

- Tatiana Zatîc, secretarul de stat care asigura interimatul la Ministerul Sanatații din Republica Moldova, spune ca decizia autoritaților de a procura vaccinul CoronaVac a fost impusa de situația critica în care se afla țara acum doua luni. Potrivit acesteia, în condițiile în…

- Comitetul de experti vaccinisti ai OMS a recomandat acest vaccin administrat in doua doze - primul vaccin chinezesc care primeste unda verde din partea agentiei sanitare a Natiunilor Unite - pentru persoanele de peste 18 ani. Discutiile pentru omologarea unui al doilea vaccin chinezesc, Sinovac, sunt…

- Xuefeng Yu, CEO-ul CanSino Biologics, a declarat, astazi, pentru CNBC , ca autoritațile de la Beijing ar trebui sa ia in considerare combinarea unor vaccinuri diferite pentru a crește eficacitatea vaccinurilor dezvoltate in China.Declarația sa vine in contextul in care rata eficacitații vaccinurile…

- Republica Moldova va cumpara o cantitate de 400.000 de doze de vaccin anti-coronavirus produs in China. Vaccinul achiziționat de Republica Moldova este cel produs de Sinovac, conform Reuters și Mediafax. Ministerul Sanatatii este in proces de negociere directa cu o companie din China care produce vaccinul…