Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de locuitori din Beijing au fost supuși unei metode noi de testare pentru depistarea COVID -19. Acestora li s-au recoltat probe anale, scrie Newsweek. Specialiștii susțin ca metoda, deși invaziva, este mult mai eficienta pentru depistarea infecției cu coronavirus. Astfel de testari au avut…

- Alba se menține pe Locul al XI-lea, pentru cea de-a cincea zi consecutiv, in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 12 decembrie 2020, de București cu 6.89 și de județele Constanța cu 6.76, Ilfov cu 6.75, Cluj cu 5.10, Brașov cu 4.40, Timiș cu 3.95, Argeș cu…

- In municipiul Suceava, aflat in zona galbena, rata de infectare cu noul coronavirus a scazut de 2,70 la 2,54. Dintre municipiile din județ, in zona roșie, cu incidențe cumulate de peste 3 sunt Radauți, cu 3,49 și Vatra Dornei, cu 3,38. La Falticeni, rata e de 1,98, iar la Campulung, de 1,96. In zona…

- Pana astazi, 3 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 492.211 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 381.001 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 7.661…

- Pe masura ce numarul de teste prelucrate scade, rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 scade si ea in Bucuresti si in cele mai afectate judete. In Capitala, rata de incidenta scade sub 6 cazuri la 1000 de locuitori pentru prima data dupa o lunga perioada. Incidenta din ziua precedenta, AICI!…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a dat publicitații ”Rata incidenței cumulate a cazurilor COVID-19 la 1000 de locuitori pe UAT-uri din județul Cluj, la data de 30.11.2020, pentru perioada 16.11.2020-29.11.2020”.Rata pe județ este de 6,38 cazuri la mia de locuitori, in scadere…

- Rata de infectare cu COVID 19 continua sa scada ușor in Timișoara, ajungand astazi, conform raportarii transmise de Prefectura Timiș, la 6,84. Alte localitaț cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 5,36; Deta – 2,89; Faget – 3,11; Gataia -3,90; Jimbolia- 5,45;…