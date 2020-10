Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Ceha, numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut in ritm accelerat. Cehia a raportat astazi peste 3.000 de cazuri intr-o singura zi, potrivit Reuters. Autoritatile cehe raportasera peste 2.000 de cazuri zilnice, cu o zi in urma. Tara cu 10,7 milioane de locuitori a cunoscut una…

- Numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut in ritm accelerat in Republica Ceha, care a raportat vineri peste 3.000 de cazuri intr-o singura zi, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Cu o zi inainte, autoritatile cehe raportasera peste 2.000 de cazuri zilnice.Tara cu 10,7 milioane…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a atins joi, pentru a treia zi consecutiv, un record in Olanda, in timp ce Ministerul Sanatatii a avertizat ca actuala capacitate de testare este insuficienta pentru a face fata valului epidemic asteptat in lunile urmatoare, transmite Reuters.Capacitatea…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a atins, joi, pentru a treia zi consecutiv, un record in Olanda. Ministerul Sanatatii batav a avertizat ca actuala capacitate de testare este insuficienta pentru a face fata valului epidemic asteptat in lunile urmatoare, transmite Reuters, citata de…

- CHIȘINAU, 16 sept. - Sputnik. Potrivit Ministerului Sanatații, astazi au fost confirmate 627 de cazuri noi de COVID-19. Asta dupa ce au fost efectuate 2 868 de teste. Din numarul total de cazuri, 6 sunt de import. Știrea se actualizeaza.... Fii la curent cu toate știrile din Moldova…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a raportat cea mai mare creștere a numarului de infectari cu coronavirus. Țarile in care au fost raportate cele mai mari creșteri zilnice ale cazurilor de Covid-19 sunt India, Statele Unite și Brazilia. De la debutul pandemiei de coronavirus au fost raportate 29,189,557…

- Mai mult de 12.000 de noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate vineri in Spania, potrivit ultimului bilant publicat de Ministerul Sanatatii, cifra care constituie un record in aeasta tara de la inceputul pandemiei, potrivit AFP.Spania a fost saptamana aceasta prima tara din Europa occidentala…

- Argentina a confirmat luni un numar record de 8.713 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 381 de decese asociate maladiei COVID-19 in ultimele 24 de ore, in contextul in care aceasta tara sud-americana se confrunta cu o crestere consistenta a numarului de infectari, informeaza Reuters. Ministrul…